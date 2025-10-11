Concert Barbacane Le Chambon-sur-Lignon
Concert Barbacane Le Chambon-sur-Lignon samedi 11 octobre 2025.
Concert
Barbacane 42 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Les Grav’rocks en concert !
Barbacane 42 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 75 00 15 barbacane43400@gmail.com
English :
Les Grav’rocks in concert!
German :
Die Grav’rocks im Konzert!
Italiano :
Les Grav’rocks in concerto!
Espanol :
¡Les Grav’rocks en concierto!
