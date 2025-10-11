Concert Barbacane Le Chambon-sur-Lignon

Concert Barbacane Le Chambon-sur-Lignon samedi 11 octobre 2025.

Concert

Barbacane 42 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Les Grav’rocks en concert !

Barbacane 42 route de St Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 75 00 15 barbacane43400@gmail.com

English :

Les Grav’rocks in concert!

German :

Die Grav’rocks im Konzert!

Italiano :

Les Grav’rocks in concerto!

Espanol :

¡Les Grav’rocks en concierto!

