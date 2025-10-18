Concert Le Chambon-sur-Lignon
Concert Le Chambon-sur-Lignon samedi 18 octobre 2025.
Concert
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
N’ Ato Tiempo, chants italiens traditionnels.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
N’ Ato Tiempo, traditional Italian songs.
German :
N’ Ato Tiempo, traditionelle italienische Lieder.
Italiano :
N’ Ato Tiempo, canzoni tradizionali italiane.
Espanol :
N’ Ato Tiempo, canciones tradicionales italianas.
L'événement Concert Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-10-10