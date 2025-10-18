Concert Le Chambon-sur-Lignon

Concert Le Chambon-sur-Lignon samedi 18 octobre 2025.

Concert

Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-18 20:30:00
2025-10-18

N’ Ato Tiempo, chants italiens traditionnels.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

English :

N’ Ato Tiempo, traditional Italian songs.

German :

N’ Ato Tiempo, traditionelle italienische Lieder.

Italiano :

N’ Ato Tiempo, canzoni tradizionali italiane.

Espanol :

N’ Ato Tiempo, canciones tradicionales italianas.

