Concert Le Chambon-sur-Lignon

Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Soutien 15€

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Trio Troyanska, musiques et chants des Balkans et des Tziganes.

Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 12 97 63 michelalbinet43@gmail.com

English :

Trio Troyanska, Balkan and Gypsy music and song.

German :

Trio Troyanska, Musik und Gesänge des Balkans und der Zigeuner.

Italiano :

Trio Troyanska, musica e canti balcanici e gitani.

Espanol :

Trío Troyanska, música y canción balcánica y gitana.

