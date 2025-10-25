Concert Le Chambon-sur-Lignon
Concert Le Chambon-sur-Lignon jeudi 20 novembre 2025.
Concert
Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Soutien 15€
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Trio Troyanska, musiques et chants des Balkans et des Tziganes.
Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 12 97 63 michelalbinet43@gmail.com
English :
Trio Troyanska, Balkan and Gypsy music and song.
German :
Trio Troyanska, Musik und Gesänge des Balkans und der Zigeuner.
Italiano :
Trio Troyanska, musica e canti balcanici e gitani.
Espanol :
Trío Troyanska, música y canción balcánica y gitana.
