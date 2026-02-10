Concert Le Chambon-sur-Lignon
Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Soutien 15€
Début : 2026-03-01 17:30:00
fin : 2026-03-01 17:30:00
2026-03-01
Chants du sud de l’ Europe avec Pauline Rivière et Pierre-Alexis Lavergne de Radio Tutti.
Buffet partagé après le spectacle.
Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 12 97 63 michelalbinet43@gmail.com
English :
Songs from southern Europe with Pauline Rivière and Pierre-Alexis Lavergne from Radio Tutti.
Buffet lunch after the show.
