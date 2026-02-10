Concert

Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Soutien 15€

Début : 2026-03-01 17:30:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

2026-03-01

Chants du sud de l’ Europe avec Pauline Rivière et Pierre-Alexis Lavergne de Radio Tutti.

Buffet partagé après le spectacle.

Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Songs from southern Europe with Pauline Rivière and Pierre-Alexis Lavergne from Radio Tutti.

Buffet lunch after the show.

L’événement Concert Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon