Concert Le Chant de la Cloche Église Saint-Martin de Pau Pau

Concert Le Chant de la Cloche

Église Saint-Martin de Pau Rue Henri IV Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-22

L’Universitätsmusik Göttingen (Allemagne) se produit à Pau avec un projet musical et présente l’oratorio de Max Bruch Das Lied von der Glocke (Le Chant de la Cloche), inspiré du célèbre poème de Friedrich Schiller. L’œuvre associe chœur, solistes et orchestre dans une réflexion musicale sur la vie humaine.

L’œuvre est interprétée par un chœur d’environ 65 choristes et un orchestre d’environ 50 musiciens, étudiants de la Georg-August-Universität Göttingen. L’ensemble est complété par des membres de l’Orchestre de l’Université de Pau.

Ce concert s’inscrit dans un projet de coopération franco-allemand de l’Universitätsmusik Göttingen avec la Ville de Pau, l’Institut Heinrich Mann et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, dans le cadre du jumelage.

Solistes Soprano Lavinia Dames, Alto Johanna Krödel, Ténor Andreas Post, Basse Daniel Ochoa

Direction musicale Antonius Adamske .

Église Saint-Martin de Pau Rue Henri IV Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 contact@instituthmann.org

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English : Concert Le Chant de la Cloche

L’événement Concert Le Chant de la Cloche Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau