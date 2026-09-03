Concert | Le chant de la sirène Abbaye de Bassac Bassac

Informations pratiques

Bassac

Concert | Le chant de la sirène

Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25 16:00:00

Date(s) :

2026-10-25

L’Abbaye de Bassac présente « Le chant de la sirène » avec Sonia RAYNAUD, pianiste compositrice, et Jacques NICOLAS, violoncelliste.

.

Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 08 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert | The Siren’s Song

Bassac Abbey presents « Le chant de la sirène » with Sonia RAYNAUD, pianist and composer, and Jacques NICOLAS, cellist.

L’événement Concert | Le chant de la sirène Bassac a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Cognac