Concert | Le chant de la sirène Abbaye de Bassac Bassac
dimanche 25 octobre 2026 · Abbaye de Bassac · Bassac
Informations pratiques
Bassac
Concert | Le chant de la sirène
Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25 16:00:00
Date(s) :
2026-10-25
L’Abbaye de Bassac présente « Le chant de la sirène » avec Sonia RAYNAUD, pianiste compositrice, et Jacques NICOLAS, violoncelliste.
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Abbaye de Bassac 50 route de Condé Bassac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 08 35
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English : Concert | The Siren’s Song
Bassac Abbey presents « Le chant de la sirène » with Sonia RAYNAUD, pianist and composer, and Jacques NICOLAS, cellist.
L’événement Concert | Le chant de la sirène Bassac a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Cognac