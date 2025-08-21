Concert le Chant des Arbres Église du Haut du Tôt Sapois
Concert le Chant des Arbres Église du Haut du Tôt Sapois jeudi 21 août 2025.
Concert le Chant des Arbres
Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2025-08-21 19:00:00
fin : 2025-08-21 20:30:00
Date(s) :
2025-08-21
Concert chant du monde de Chantal Laxenaire, chanteuse, auteure-compositrice-interprète et comédienne. Tout public.Tout public
Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 18 42 73 31
English :
Chantal Laxenaire, singer, songwriter, performer and actress, performs a world song concert. Suitable for all audiences.
German :
Konzert Weltgesang von Chantal Laxenaire, Sängerin, Songschreiberin, Interpretin und Schauspielerin. Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Concerto di musica mondiale di Chantal Laxenaire, cantante, autrice, interprete e attrice. Per tutte le età.
Espanol :
Concierto de músicas del mundo a cargo de Chantal Laxenaire, cantante, compositora, intérprete y actriz. Para todos los públicos.
