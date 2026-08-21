Informations pratiques

Wuenheim

Concert Le chant des pierres

3 rue de l’Église Wuenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Plongez dans l’univers envoûtant de Luc Arbogast avec Le Chant des Pierres , un concert porté par une voix exceptionnelle et des sonorités inspirées des musiques anciennes. Une expérience musicale hors du temps au profit d’un projet patrimonial.

Laissez-vous transporter par l’univers singulier de Luc Arbogast à l’occasion du concert Le Chant des Pierres . Avec sa voix exceptionnelle et son univers nourri de musiques anciennes, l’artiste invite le public à un voyage musical empreint de puissance, de poésie et de spiritualité.

Dans l’atmosphère particulière de l’église Saint-Gilles de Wuenheim, les sonorités de Luc Arbogast prendront une dimension saisissante, offrant au public une expérience musicale hors du temps.

Ce concert est organisé en faveur de la rénovation de la bannière de la chorale. Une petite restauration et une buvette permettront également de prolonger ce moment convivial.

Vendredi 18 septembre 2026 à 20h30

Église Saint-Gilles à Wuenheim

Tarif 25 €

Réservation sur HelloAsso

Petite restauration et buvette sur place .

3 rue de l’Église Wuenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 13

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English :

Immerse yourself in Luc Arbogast’s enchanting world with *Le Chant des Pierres*, a concert featuring an exceptional voice and sounds inspired by early music. A timeless musical experience in support of a heritage project.

L’événement Concert Le chant des pierres Wuenheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller