Concert Le Chantier des Francofolies

Esplanade Saint-Jean d’Acre La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-06 2026-04-03 2026-04-24

Découvrir, accompagner et installer dans le paysage musical les nouvelles tendances de la scène française.

.

Esplanade Saint-Jean d’Acre La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 28 28 francofolies@francofolies.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Le Chantier des Francofolies

Discover, support and establish new trends on the French music scene.

L’événement Concert Le Chantier des Francofolies La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-28 par Nous La Rochelle