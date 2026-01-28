Concert Le Chantier des Francofolies La Rochelle
Concert Le Chantier des Francofolies La Rochelle samedi 7 février 2026.
Concert Le Chantier des Francofolies
Esplanade Saint-Jean d’Acre La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-06 2026-04-03 2026-04-24
Découvrir, accompagner et installer dans le paysage musical les nouvelles tendances de la scène française.
.
Esplanade Saint-Jean d’Acre La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 28 28 francofolies@francofolies.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Le Chantier des Francofolies
Discover, support and establish new trends on the French music scene.
L’événement Concert Le Chantier des Francofolies La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-28 par Nous La Rochelle