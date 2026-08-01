Concert le Chêne et le Roseau -Ensemble LES TIMBRES Rue de l’Église Trépot
mercredi 19 août 2026 · Rue de l'Église · Trépot
Informations pratiques
Trépot
Concert le Chêne et le Roseau -Ensemble LES TIMBRES
Rue de l’Église Eglise Trépot Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 19:15:00
Date(s) :
2026-08-19
La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval??
Du 18 au 22 août 2026, l’Ensemble les Timbres entame le dernier acte de La Tournée ! itinérance musicale au rythme du cheval.
Pour ce troisième et dernier ACTE, nous allons cheminer, accompagnés du public à la vitesse d’une carriole tirée par des chevaux, d’un lieu de concert à l’autre, de la Vallée de la Loue à la Vallée du Doubs.??Au-delà d’une démarche éco-responsable, cette aventure continue à interroger notre rapport à la nature et au temps dans notre monde moderne effervescent.??
D’Ornans à Baume-les-Dames, l’équipée sera accompagnée d’un philosophe qui portera un regard sur les notions de distance, de temps et de vitesse, ainsi que sur notre relation à la nature.??
Chaque jour proposera également une rencontre, où un invité partagera lors d’un temps d’échange des thématiques qui nous tiennent à coeur.
??Enfin, selon une idée très baroque où musique et nature sont intimement reliées ce qui correspond à l’ADN de notre ensemble, les animaux seront célébrés dans les six PORTRAITS esquissés pendant les concerts par des compositeurs baroques et quelques invités plus tardifs. .
Rue de l’Église Eglise Trépot 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservations.lestimbres@gmail.com
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English : Concert le Chêne et le Roseau -Ensemble LES TIMBRES
L’événement Concert le Chêne et le Roseau -Ensemble LES TIMBRES Trépot a été mis à jour le 2026-08-03 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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