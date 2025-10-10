CONCERT LE CHOEUR ALEGRIA Ceilhes-et-Rocozels

Salle des fêtes ceilhes Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

18h00 Concert exceptionnel « Le choeur Alegria » présente son spectacle musical et entrainant « Les 4 saisons » a la salle des fêtes de Ceilhes et Rocozels. Le représentation sera suivie du pot de l’amitié! Participation: 5 euros

Salle des fêtes ceilhes Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 97 21 99

English :

6:00 pm Exceptional concert « Le choeur Alegria » presents its lively musical show « Les 4 saisons » at the village hall in Ceilhes et Rocozels. The performance will be followed by a welcome drink! Admission: 5 euros

German :

18.00 Uhr Außergewöhnliches Konzert « Der Chor Alegria » präsentiert seine mitreißende Musikshow « Les 4 saisons » im Festsaal von Ceilhes et Rocozels. Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Umtrunk statt Teilnahmegebühr: 5 Euro

Italiano :

18:00 Concerto d’eccezione « Le choeur Alegria » presenta il suo vivace spettacolo musicale « Les 4 saisons » presso la sala del villaggio di Ceilhes et Rocozels. L’esibizione sarà seguita da un aperitivo in compagnia! Ingresso: 5 euro

Espanol :

18:00 Concierto excepcional « Le choeur Alegria » presenta su animado espectáculo musical « Les 4 saisons » en la sala del pueblo de Ceilhes et Rocozels. La actuación irá seguida de una copa amistosa Entrada: 5 euros

