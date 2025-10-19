CONCERT LE CHOEUR DE SARTÉNE Béziers

dimanche 19 octobre 2025.

CONCERT LE CHOEUR DE SARTÉNE

Place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Dirigé par Jean-Paul Poletti, le chœur fait vibrer l’âme corse à travers des polyphonies uniques, entre tradition et modernité.

Sous la direction de Jean-Paul Poletti, auteur, compositeur et interprète, le Chœur de Sartène fait rayonner depuis 1995 l’âme musicale de la Corse. Véritable référence de la polyphonie méditerranéenne, il allie tradition et modernité en mariant chants anciens, créations originales et harmonies classiques.

Composé de six chanteurs, le Chœur captive par la pureté de ses voix, l’intensité de son interprétation et une exigence artistique qui l’a conduit sur les plus grandes scènes de France et de l’étranger (Italie, Allemagne, Russie, Mexique…). Son répertoire, profondément enraciné dans la culture corse, invite à un voyage sonore allant de l’intime à l’universel.

Leur dernier programme, riche et vibrant, promet une soirée d’émotions partagées où se mêlent spiritualité, humanité et une musicalité intemporelle.

Venez découvrir ou redécouvrir un chœur d’hommes d’exception, dont chaque concert est une expérience unique et inoubliable. .

Place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Directed by Jean-Paul Poletti, the ch?ur brings the soul of Corsica to life through unique polyphonies that combine tradition and modernity.

German :

Unter der Leitung von Jean-Paul Poletti lässt der Ch?ur die korsische Seele durch einzigartige Polyphonie zwischen Tradition und Moderne vibrieren.

Italiano :

Diretto da Jean-Paul Poletti, il coro fa rivivere l’anima della Corsica attraverso polifonie uniche che uniscono tradizione e modernità.

Espanol :

Dirigida por Jean-Paul Poletti, la ch?ur da vida al alma de Córcega a través de polifonías únicas que combinan tradición y modernidad.

