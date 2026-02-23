Concert Le choeur des Chanteresses Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Concert Le choeur des Chanteresses

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Musique polyphonique vocale donnant à écouter des œuvres exclusivement composées par des femmes.Tout public

0 .

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 95 06 69 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Polyphonic vocal music featuring works composed exclusively by women.

L’événement Concert Le choeur des Chanteresses Gérardmer a été mis à jour le 2026-02-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES