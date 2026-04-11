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Concert Le Choeur des Hommes Eglise Saint-Maurice Brabant-le-Roi

Concert Le Choeur des Hommes Eglise Saint-Maurice Brabant-le-Roi

Concert Le Choeur des Hommes Eglise Saint-Maurice Brabant-le-Roi dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Maurice

Adresse : 15 Rue Favarde

Ville : 55800 Brabant-le-Roi

Département : Meuse

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Brabant-le-Roi

Concert Le Choeur des Hommes

Eglise Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 16:30:00

Date(s) :
2026-05-03

Concert par l’ensemble vocal Le Chœur des Hommes de Vaucouleurs.
Répertoire de chanson française.

Entrée libre.Tout public
0  .

Eglise Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 6 74 16 16 92 

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English :

Concert by the vocal ensemble Le Ch?ur des Hommes from Vaucouleurs.
French chanson repertoire.

Free admission.

L’événement Concert Le Choeur des Hommes Brabant-le-Roi a été mis à jour le 2026-04-11 par OT SUD MEUSE