Concert Le Choeur des Hommes Eglise Saint-Maurice Brabant-le-Roi
Concert Le Choeur des Hommes Eglise Saint-Maurice Brabant-le-Roi dimanche 3 mai 2026.
Brabant-le-Roi
Concert Le Choeur des Hommes
Eglise Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 16:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Concert par l’ensemble vocal Le Chœur des Hommes de Vaucouleurs.
Répertoire de chanson française.
Entrée libre.Tout public
0 .
Eglise Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 6 74 16 16 92
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English :
Concert by the vocal ensemble Le Ch?ur des Hommes from Vaucouleurs.
French chanson repertoire.
Free admission.
L’événement Concert Le Choeur des Hommes Brabant-le-Roi a été mis à jour le 2026-04-11 par OT SUD MEUSE