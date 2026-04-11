Concert Le Choeur des Hommes Eglise Saint-Maurice Brabant-le-Roi

Brabant-le-Roi

Concert Le Choeur des Hommes

Eglise Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03 16:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Concert par l’ensemble vocal Le Chœur des Hommes de Vaucouleurs.

Répertoire de chanson française.

Entrée libre.Tout public

0 .

Eglise Saint-Maurice 15 Rue Favarde Brabant-le-Roi 55800 Meuse Grand Est +33 6 74 16 16 92

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English :

Concert by the vocal ensemble Le Ch?ur des Hommes from Vaucouleurs.

French chanson repertoire.

Free admission.

L’événement Concert Le Choeur des Hommes Brabant-le-Roi a été mis à jour le 2026-04-11 par OT SUD MEUSE