Concert Le Chœur des hommes de Vaucouleurs

Haroué Meurthe-et-Moselle

Samedi 04 octobre à 20h

Concert du Chœur des hommes de Vaucouleurs au Château de Haroué

Gratuit

Réservation obligatoire 07.85.64.37.11 ou chateauharoue@monuments-nationaux.frTout public

Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr

English :

Saturday, October 04 at 8 p.m

Concert by the Ch?ur des hommes de Vaucouleurs at the Château de Haroué

Free

Reservations required: 07.85.64.37.11 or chateauharoue@monuments-nationaux.fr

German :

Samstag, 04. Oktober um 20 Uhr

Konzert des Ch?ur des hommes de Vaucouleurs im Schloss von Haroué

Kostenlos

Reservierung erforderlich: 07.85.64.37.11 oder chateauharoue@monuments-nationaux.fr

Italiano :

Sabato 04 ottobre alle 20:00

Concerto della Ch’ur des hommes de Vaucouleurs al Castello di Haroué

Gratuito

Prenotazione obbligatoria: 07.85.64.37.11 o chateauharoue@monuments-nationaux.fr

Espanol :

Sábado 4 de octubre a las 20.00 horas

Concierto de la Ch?ur des hommes de Vaucouleurs en el castillo de Haroué

Gratis

Imprescindible reservar: 07.85.64.37.11 o chateauharoue@monuments-nationaux.fr

