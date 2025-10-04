Concert Le Chœur des hommes de Vaucouleurs Haroué
Concert Le Chœur des hommes de Vaucouleurs Haroué samedi 4 octobre 2025.
Concert Le Chœur des hommes de Vaucouleurs
Haroué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Samedi 04 octobre à 20h
Concert du Chœur des hommes de Vaucouleurs au Château de Haroué
Gratuit
Réservation obligatoire 07.85.64.37.11 ou chateauharoue@monuments-nationaux.frTout public
0 .
Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr
English :
Saturday, October 04 at 8 p.m
Concert by the Ch?ur des hommes de Vaucouleurs at the Château de Haroué
Free
Reservations required: 07.85.64.37.11 or chateauharoue@monuments-nationaux.fr
German :
Samstag, 04. Oktober um 20 Uhr
Konzert des Ch?ur des hommes de Vaucouleurs im Schloss von Haroué
Kostenlos
Reservierung erforderlich: 07.85.64.37.11 oder chateauharoue@monuments-nationaux.fr
Italiano :
Sabato 04 ottobre alle 20:00
Concerto della Ch’ur des hommes de Vaucouleurs al Castello di Haroué
Gratuito
Prenotazione obbligatoria: 07.85.64.37.11 o chateauharoue@monuments-nationaux.fr
Espanol :
Sábado 4 de octubre a las 20.00 horas
Concierto de la Ch?ur des hommes de Vaucouleurs en el castillo de Haroué
Gratis
Imprescindible reservar: 07.85.64.37.11 o chateauharoue@monuments-nationaux.fr
L’événement Concert Le Chœur des hommes de Vaucouleurs Haroué a été mis à jour le 2025-09-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS