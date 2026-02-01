Concert Le Choeur des Lanciers rue Delorme Moulins
Concert Le Choeur des Lanciers rue Delorme Moulins samedi 21 février 2026.
Concert Le Choeur des Lanciers
rue Delorme Eglise Saint Pierre Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Plongez dans une soirée musicale portée par le Chœur des Lanciers et l’Ensemble Vocal TACET. De la Renaissance à nos jours, leurs voix subliment Mozart, Rossini, Saint-Saëns ou Poulenc pour un moment intense, accessible à tous et riche en émotions.
.
rue Delorme Eglise Saint Pierre Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 21 88 96 choeurdeslanciers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in an evening of music by the Ch?ur des Lanciers and the Ensemble Vocal TACET. From the Renaissance to the present day, their voices sublimate Mozart, Rossini, Saint-Saëns or Poulenc for an intense moment, accessible to all and rich in emotion.
L’événement Concert Le Choeur des Lanciers Moulins a été mis à jour le 2026-02-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région