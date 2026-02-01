Concert Le Choeur des Lanciers rue Delorme Moulins

Concert Le Choeur des Lanciers

rue Delorme Eglise Saint Pierre Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Plongez dans une soirée musicale portée par le Chœur des Lanciers et l’Ensemble Vocal TACET. De la Renaissance à nos jours, leurs voix subliment Mozart, Rossini, Saint-Saëns ou Poulenc pour un moment intense, accessible à tous et riche en émotions.

.

rue Delorme Eglise Saint Pierre Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 21 88 96 choeurdeslanciers@gmail.com

English :

Immerse yourself in an evening of music by the Ch?ur des Lanciers and the Ensemble Vocal TACET. From the Renaissance to the present day, their voices sublimate Mozart, Rossini, Saint-Saëns or Poulenc for an intense moment, accessible to all and rich in emotion.

