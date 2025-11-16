Concert Le Choeur des Lavaux Théatre Bernard Blier, Salle Toussaint Louverture Pontarlier
Théatre Bernard Blier, Salle Toussaint Louverture 5 Rue de la Halle Pontarlier Doubs
Début : 2025-11-16 16:45:00
fin : 2025-11-16 17:45:00
2025-11-16
Organisé par la Chorale des Lavaux.
Le Chœur des Lavaux direction Nelly Fusillier reçoit la chorale du C(h)oeur de Lou(v)e d’Ornans dirigée par Chantal Marguet
Entrée libre. .
Théatre Bernard Blier, Salle Toussaint Louverture 5 Rue de la Halle Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 31 34 nelly2554@gmail.com
