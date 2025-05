Concert Le Chœur Voyageur – Eglise de Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne, 17 mai 2025 18:00, Saint-Georges-de-Didonne.

Charente-Maritime

Concert Le Chœur Voyageur Eglise de Saint-Georges-de-Didonne 1-5 Rue d'Alger Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Le Chœur Voyageur est un ensemble bordelais, groupe de jeunes chanteurs bien connu à Bordeaux qui a fêté ses 20 ans l’année dernière. Ils ont choisi de venir pour deux concerts dans notre secteur (Église de St Georges le 17 mai et de Jonzac le 18 mai).

Eglise de Saint-Georges-de-Didonne 1-5 Rue d’Alger

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 19 19 25 oldelaunay@gmail.com

Le Ch?ur Voyageur is a well-known Bordeaux-based group of young singers who celebrated their 20th anniversary last year. They have chosen to perform two concerts in our area (St Georges church on May 17 and Jonzac church on May 18).

Le Ch?ur Voyageur ist ein Ensemble aus Bordeaux, eine in Bordeaux bekannte Gruppe junger Sänger, die letztes Jahr ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert hat. Sie haben sich entschieden, für zwei Konzerte in unseren Sektor zu kommen (Kirche von St. Georges am 17. Mai und von Jonzac am 18. Mai).

Le Ch?ur Voyageur è un noto gruppo di giovani cantanti di Bordeaux che lo scorso anno ha festeggiato il suo 20° anniversario. Hanno scelto di esibirsi in due concerti nella nostra zona (chiesa di St Georges il 17 maggio e chiesa di Jonzac il 18 maggio).

Le Chœur Voyageur es un conocido grupo de jóvenes cantantes de Burdeos que el año pasado celebró su vigésimo aniversario. Han decidido dar dos conciertos en nuestra región (iglesia de St Georges, el 17 de mayo, e iglesia de Jonzac, el 18 de mayo).

