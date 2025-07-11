Concert le Collectif Artypique

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 20:20:00

Date(s) :

2026-04-30

Aux frontières de la poésie, le Collectif Atypique donne la parole à de jeunes artistes en situation de handicap mental et évoluant avec brio dans les univers de la musique, du chant, du cinéma et du théâtre.

A leurs côtés, divers artistes émergents ou reconnus de la scène culturelle française et internationale ainsi qu’une équipe de professionnels issus de la production artistique et sociale. Généralement inspirées des répertoires pop, rock et alternatif, les réalisations du Collectif marient les compétences et les talents artistiques de chacun. .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

English :

On the frontiers of poetry, Collectif Atypique gives a voice to young artists with mental disabilities, who are brilliantly at work in the worlds of music, song, film and theater.

German :

An den Grenzen der Poesie lässt das Collectif Atypique junge Künstler mit geistiger Behinderung zu Wort kommen, die sich brillant in den Welten der Musik, des Gesangs, des Films und des Theaters bewegen.

Italiano :

Alle frontiere della poesia, il Collectif Atypique dà voce a giovani artisti con disabilità mentale che lavorano brillantemente nel mondo della musica, della canzone, del cinema e del teatro.

Espanol :

En las fronteras de la poesía, el Collectif Atypique da voz a jóvenes artistas con discapacidad mental que trabajan con brillantez en el mundo de la música, la canción, el cine y el teatro.

L’événement Concert le Collectif Artypique Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN