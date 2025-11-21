Concert, Le Comité d’entreprise Espace culturel Villy-Bocage

Concert, Le Comité d’entreprise

Les 4 collègues sur scène ont oeuvré pendant une dizaine d’années avec Mado & les Frères Pinard.

Le Comité d’Entreprise s’inscrit dans la veine des groupes alternatifs français des années 80/90. Des portraits, des fictions, des coups de gueule, sur fond de bossa, de swing ou de punk rock.

Satire, fatalisme, humour, on mélange tout ça et les mots sortent… Ça sent le vécu ! .

Concert, Le Comité d'entreprise

The 4 colleagues on stage worked for ten years with Mado & les Frères Pinard.

Le Comité d?Entreprise is in the vein of the alternative French bands of the 80s and 90s. Portraits, fictions, outbursts, against a backdrop of bossa, swing and punk rock.

Concert, Le Comité d'entreprise

Die vier Kollegen auf der Bühne haben zehn Jahre lang mit Mado & les Frères Pinard zusammengearbeitet.

Das Comité d’Entreprise steht in der Tradition der alternativen französischen Bands der 80er und 90er Jahre. Porträts, Fiktionen, Seitenhiebe, mit Bossa, Swing oder Punkrock als Hintergrund.

Italiano :

I 4 colleghi sul palco hanno lavorato per dieci anni con Mado & les Frères Pinard.

Le Comité d’Entreprise si inserisce nel filone dei gruppi alternativi francesi degli anni ’80 e ’90. Ritratti, finzioni, sfoghi sullo sfondo di bossa, swing e punk rock.

Espanol :

Los 4 compañeros de escenario trabajaron durante diez años con Mado & les Frères Pinard.

Le Comité d’Entreprise está en la línea de los grupos alternativos franceses de los años 80 y 90. Retratos, ficciones, arrebatos sobre un fondo de bossa, swing y punk rock.

