Concert Le Concertino Maison des Jeunes Trouville-sur-Mer
Concert Le Concertino Maison des Jeunes Trouville-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.
Concert Le Concertino
Maison des Jeunes Chemin du Marais Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
L’ensemble Musique-sur-Mer présente Le Concertino, un moment musical alliant sensibilité et partage autour d’un répertoire varié. Une soirée ouverte à tous, placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.
L’ensemble Musique-sur-Mer présente Le Concertino, un moment musical alliant sensibilité et partage autour d’un répertoire varié. Une soirée ouverte à tous, placée sous le signe de la découverte et de la convivialité.
Entrée gratuite libre participation
Informations 06 74 26 94 47 concertino.lyrique14@yahoo.com .
Maison des Jeunes Chemin du Marais Trouville-sur-Mer 14800 Calvados Normandie +33 6 74 26 94 47 concertino.lyrique14@yahoo.com
English : Concert Le Concertino
The Musique-sur-Mer ensemble presents Le Concertino, a musical experience combining sensitivity and sharing around a varied repertoire. An evening open to all, dedicated to discovery and conviviality.
German : Concert Le Concertino
Das Ensemble Musique-sur-Mer präsentiert Le Concertino, einen musikalischen Moment, der Sensibilität und Austausch über ein vielfältiges Repertoire verbindet. Ein Abend, der für alle offen ist, im Zeichen der Entdeckung und der Geselligkeit.
Italiano :
L’ensemble Musique-sur-Mer presenta Le Concertino, un’esperienza musicale che unisce sensibilità e condivisione attorno a un repertorio vario. È una serata aperta a tutti, un momento di scoperta e di convivialità.
Espanol :
El conjunto Musique-sur-Mer presenta Le Concertino, una experiencia musical que combina sensibilidad y convivencia en torno a un repertorio variado. Una velada abierta a todos, un momento de descubrimiento y convivencia.
L’événement Concert Le Concertino Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Trouville