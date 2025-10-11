Concert Le conservatoire se fait des films Micro-Folie de Surgères Surgères

Micro-Folie de Surgères Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Dans le cadre du Festival des écritures, les professeurs du Conservatoire de musique Aunis Sud vous proposent un concert sur le thème « Le conservatoire se fait des films ».

Micro-Folie de Surgères Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

English :

As part of the Festival des écritures, teachers from the Conservatoire de musique Aunis Sud present a concert on the theme of « Le conservatoire se fait des films ».

German :

Im Rahmen des Festival des écritures bieten die Lehrer des Conservatoire de musique Aunis Sud ein Konzert zum Thema « Le conservatoire se fait des films » an.

Italiano :

Nell’ambito del Festival des écritures, gli insegnanti del Conservatoire de musique Aunis Sud organizzano un concerto sul tema « Le conservatoire se fait des films ».

Espanol :

En el marco del Festival des écritures, los profesores del Conservatoire de musique Aunis Sud organizan un concierto sobre el tema « Le conservatoire se fait des films ».

