Concert le “crot de la velle” – Le bourg, Planchez Planchez 21 juin 2025 20:00

Nièvre

Concert le “crot de la velle” Le bourg, Planchez Le bourg Planchez Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-08-22 23:59:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-07-12

2025-07-13

2025-08-22

2025-08-23

Samedi 21 juin Concert à Planchez. A 20h au crot de la velle. Jam Cession (boeuf amplifié, ouvert à tous musiciens) et O’Zam (reggea musique du monde) Prix libre. Restauration et buvette sur place.

Samedi 12 juillet Concert à Planchez. A 20h au crot de la velle. Violet Rock Tribu (des chansons Bourguicomtoises très très très rock) et Cutting Corners (garage rock). Prix libre. Restauration et buvette sur place. Association Pied au planchez.

Dimanche 13 juillet Concert à Planchez. A 20h au crot de la velle. Nadejda (Rock explosif) et Resto Basket ( punk rock). Prix libre. Restauration et buvette sur place. Association Pied au planchez.

Vendredi 22 août Concert à Planchez. A 20h au crot de la velle. Lo Bianco (rock et soul-funk) et ZZ&Z (Rock progressif cuivré, rap-punk NRV).Prix libre. Restauration et buvette sur place. Association Pied au planchez.

Samedi 23 août Concert à Planchez. A 20h au crot de la velle. King Kong Blues (rock’n’roll sauvage) et Olivier Gotti (blues). Prix libre. Restauration et buvette sur place. Association Pied au planchez. .

Le bourg, Planchez Le bourg

Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert le “crot de la velle”

German : Concert le “crot de la velle”

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert le “crot de la velle” Planchez a été mis à jour le 2025-06-13 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS