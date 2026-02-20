Concert Le Cub des îles Restaurant L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues

Concert Le Cub des îles

Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-21

Fernand Savonni, né à Saint Pierre, île de la Réunion, commence la basse à l’âge de douze ans. Artiste polyvalent mêlant la chaleur des îles à la complexité mélodique des sonorités caribéennes, il n’hésite pas à jongler entre Le zouk, le Sega, le Reggae, la biguine et bien d’autres influences.

Musicien éclectique, il a rapidement acquis une solide réputation dans la région bordelaise où il fonde le groupe Le club des îles en 1985.

En 1996, il reçoit le deuxième prix du Festival Musique Antillaise à Arcachon. Toujours dans un souci de perfection, Fernand Savonni s’entoure des meilleurs musiciens du style mais aussi extrêmement polyvalents parmi lesquels on pourra trouver Stephane Desplat batteur Bordelais bien connu dans la région avec beaucoup d’expériences dans de nombreux styles de musique.

La Gargouille aura le plaisir de les accueillir.

Réservation 06 44 82 43 64 .

