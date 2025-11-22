Concert le défi Beatles vs Rolling Stones Liverdun

Concert le défi Beatles vs Rolling Stones

Imaginez ce concert de l’impossible. Imaginez que les 2 groupes britanniques les plus célèbres se soient donné rendez-vous pour un duel sur scène et un final en commun ! Imaginez que les Rolling Stones et les Beatles se soient rencontrés le temps d’un concert ! Quelle bagarre !

Près de 60 ans plus tard, la rivalité entre les fans des Beatles et des Stones est toujours d’actualité !

Sticky Fingers et Rapaces, 2 groupes Tribute du Grand Est vous proposent cette battle exceptionnelle à travers un répertoire plus que connu De Hard Day’s Night à Satisfaction, d’Angie à Yesterday, le défi est ouvert ! Mais vous, vous êtes plutôt Beatles ou Stones, ou peut-être les deux ?

Samedi 22 novembre à 20h00 au Centre Bianchi (2 allée de Bretagne)

Tarifs 15 €, réduit 10 € (demandeurs d’emploi étudiants 12/16 ans), gratuit pour les de 12 ans

Billetterie sur Helloasso Renseignements oma.liverdun@gmail.com

Restauration sur place (Food truck Ilsalernitano)Tout public

English :

Imagine this concert of the impossible. Imagine the 2 most famous British bands meeting for a duel on stage and a joint finale! Imagine the Rolling Stones and the Beatles meeting for one concert! What a fight!

Almost 60 years later, the rivalry between Beatles and Stones fans is still going strong!

Sticky Fingers and Rapaces, 2 Tribute bands from Eastern France, bring you this exceptional battle through a more than well-known repertoire: from Hard Day’s Night to Satisfaction, from Angie to Yesterday, the challenge is open! But are you more Beatles or Stones, or maybe both?

Saturday, November 22 at 8pm at Centre Bianchi (2 allée de Bretagne)

Prices: 15 ?, reduced 10 ? (jobseekers students 12/16 years old), free for children under 12

Ticket sales on Helloasso Information: oma.liverdun@gmail.com

Catering on site (Food truck: Ilsalernitano)

German :

Stellen Sie sich dieses Konzert des Unmöglichen vor. Stellen Sie sich vor, die beiden berühmtesten britischen Bands hätten sich zu einem Duell auf der Bühne und einem gemeinsamen Finale verabredet! Stellen Sie sich vor, die Rolling Stones und die Beatles hätten sich für die Dauer eines Konzerts getroffen! Was für eine Schlägerei!

Fast 60 Jahre später ist die Rivalität zwischen den Fans der Beatles und der Stones immer noch aktuell!

Sticky Fingers und Rapaces, zwei Tribute-Bands aus dem Grand Est, bieten Ihnen diesen außergewöhnlichen Kampf durch ein mehr als bekanntes Repertoire: Von Hard Day’s Night bis Satisfaction, von Angie bis Yesterday, die Herausforderung ist offen! Aber sind Sie eher ein Beatles- oder Stones-Fan oder vielleicht beides?

Samstag, 22. November um 20.00 Uhr im Centre Bianchi (2 allée de Bretagne)

Eintrittspreise: 15 ?, ermäßigt 10 ? (Arbeitssuchende Studenten 12/16 Jahre), kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Kartenverkauf auf Helloasso Auskünfte: oma.liverdun@gmail.com

Verpflegung vor Ort (Foodtruck: Ilsalernitano)

Italiano :

Immaginate questo concerto dell’impossibile. Immaginate le due più famose band britanniche che si incontrano per un duello sul palco e un finale comune! Immaginate i Rolling Stones e i Beatles che si incontrano per un unico concerto! Che battaglia!

Quasi 60 anni dopo, la rivalità tra i fan dei Beatles e degli Stones è ancora forte!

Sticky Fingers e Rapaces, due tribute band del Grand Est francese, vi propongono questa battaglia eccezionale attraverso un repertorio più che familiare: da Hard Day’s Night a Satisfaction, da Angie a Yesterday, la sfida è aperta! Ma siete più Beatles o Stones, o forse entrambi?

Sabato 22 novembre alle 20.00 al Centre Bianchi (2 allée de Bretagne)

Ingresso: 15 €, ridotto 10 € (persone in cerca di lavoro studenti ragazzi di 12/16 anni), gratuito per i bambini sotto i 12 anni

Biglietti disponibili presso Helloasso Informazioni: oma.liverdun@gmail.com

Ristorazione in loco (Food truck: Ilsalernitano)

Espanol :

Imagine este concierto de lo imposible. Imagine a las dos bandas británicas más famosas reunidas para un duelo en el escenario y un final conjunto ¡Imagine a los Rolling Stones y a los Beatles reunidos en un concierto! ¡Menudo combate!

Casi 60 años después, la rivalidad entre los fans de los Beatles y los Stones sigue vigente

Sticky Fingers y Rapaces, 2 bandas tributo del Grand Est francés, le proponen esta batalla excepcional a través de un repertorio más que conocido: de Hard Day’s Night a Satisfaction, de Angie a Yesterday, ¡el desafío está servido! Pero, ¿es usted más de los Beatles o de los Stones, o tal vez de ambos?

Sábado 22 de noviembre a las 20:00 h en el Centre Bianchi (2 allée de Bretagne)

Entrada: 15 ¤, con descuento 10 ¤ (desempleados estudiantes jóvenes de 12 a 16 años), gratis para los menores de 12 años

Entradas disponibles en Helloasso Información: oma.liverdun@gmail.com

Catering in situ (Food truck: Ilsalernitano)

