Concert Le Do de l’âme Temple Vandoncourt

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard. Ces deux quintettes en do majeur rendent un véritable hommage collatéral à une formation emblématique de la musique de chambre, où l’ajout d’un second violoncelle apporte une profondeur sonore singulière et tisse un lien subtil entre les instruments.

Si la formation à deux violons, deux altos et un violoncelle s’est imposée au fil du temps comme le standard du quintette à cordes, Luigi Boccherini composa d’abord pas moins de 113 quintettes à deux violoncelles avant d’opter pour la formule avec deux altos. De son côté, Franz Schubert livra avec son quintette à deux violoncelles l’ultime œuvre de sa musique de chambre, en 1828 — une page intense et profondément expressive.

Au programme

Quintettes à cordes en do majeur de F. Schubert et L. Boccherini.

Avec

Célia Ballester et Caroline Lamboley (violon)

Françoise Temperman (alto)

Rachel Cottin-Gleize et Sébastien Robert (violoncelle)

Avec le soutien de la paroisse et de la commune de Vandoncourt, et la participation du service Animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération.

