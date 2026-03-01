Concert Centre socioculturel du Donjon Le Donjon
Concert Centre socioculturel du Donjon Le Donjon samedi 14 mars 2026.
Concert
Centre socioculturel du Donjon 11 Rue Emile Guillaumin, 03130 Le Donjon Le Donjon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Chorale féministe BABAYAGAS à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme
.
Centre socioculturel du Donjon 11 Rue Emile Guillaumin, 03130 Le Donjon Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 52 77 direction.cslafarandole@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
BABAYAGAS feminist choir on the occasion of International Women’s Rights Day
L’événement Concert Le Donjon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire