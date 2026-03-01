Concert Centre socioculturel du Donjon Le Donjon

Concert

Centre socioculturel du Donjon 11 Rue Emile Guillaumin, 03130 Le Donjon

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Chorale féministe BABAYAGAS à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme

Centre socioculturel du Donjon 11 Rue Emile Guillaumin, 03130 Le Donjon Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 52 77 direction.cslafarandole@orange.fr

English :

BABAYAGAS feminist choir on the occasion of International Women’s Rights Day

