Concert Le Duo Corse Fiuminale Église St. Etienne du Grès Eglise de Saint Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès mercredi 12 novembre 2025.

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 20h.

Ouverture des portes à 19h30. Eglise de Saint Etienne du Grès 121, Rue des Epinards Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Chants Corses par le duo Fiuminale formé par Maxime et Jean Philippe Guissani à l’église de St. Etienne du Grès

Après 20 ans passés au sein de l’ensemble polyphonique corse Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, les deux artistes se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours. Chants traditionnels, sacrés et créations, ils nous racontent en musique une amitié de plus de 40 ans sans jamais tomber dans la nostalgie. C’est au pied du Capicorsu, dans le Nebbiu où ils ont grandi qu’ils continuent à puiser leur inspiration, nous racontant la Corse, loin des clichés et des lieux communs. À travers un répertoire choisi, ils égrènent avec passion les sentiments que procure une vie de musique et de rencontres.



Billetteries

Tabac Presse du Grès, 39 Av. de la République

Sur place dès 18h30 et en ligne sur www.fiuminale.com

Ouverture des portes à 19h30 placement libre .

Eglise de Saint Etienne du Grès 121, Rue des Epinards Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Corsican songs by the duo Fiuminale, formed by Maxime and Jean Philippe Guissani, at the church of St. Etienne du Grès

German :

Korsische Lieder vom Duo Fiuminale, bestehend aus Maxime und Jean Philippe Guissani, in der Kirche St. Etienne du Grès

Italiano :

Canzoni corse del duo Fiuminale formato da Maxime e Jean Philippe Guissani nella chiesa di St. Etienne du Grès

Espanol :

Canciones corsas del dúo Fiuminale formado por Maxime y Jean Philippe Guissani en la iglesia de St. Etienne du Grès

