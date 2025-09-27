Concert Le DUO des CIMES Place de l’Eglise Aranc

Concert Le DUO des CIMES Place de l’Eglise Aranc samedi 27 septembre 2025.

Concert Le DUO des CIMES

Place de l’Eglise Eglise d’Aranc Aranc Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

5€ pour les habitants d’Aranc

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Les « SAISONS d’ARANC 2025 » vous propose son CONCERT d’ AUTOMNE

cette fois-ci nous recevons le « DUO DES CIMES «

Deux Jeunes Musiciens très talentueux qui nous proposent un programme varié autour des danses du monde et des rythmes dansés.

.

Place de l’Eglise Eglise d’Aranc Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 38 57 05 mairie.aranc@wanadoo.fr

English :

The « SAISONS d’ARANC 2025 » presents its AUTUMN CONCERT:

this time we welcome the « DUO DES CIMES »

Two very talented young musicians offer a varied program of world dances and dance rhythms.

German :

Die « SAISONS d’ARANC 2025 » bietet Ihnen ihr Herbstkonzert an:

dieses Mal empfangen wir das « DUO DES CIMES «

Zwei sehr talentierte junge Musiker, die uns ein abwechslungsreiches Programm rund um Welttänze und getanzte Rhythmen bieten.

Italiano :

Le « SAISONS d’ARANC 2025 » presentano il loro CONCERTO D’AUTUNNO:

questa volta diamo il benvenuto al « DUO DES CIMES »

Due giovani musicisti di grande talento che propongono un programma vario di danze del mondo e ritmi di danza.

Espanol :

Los « SAISONS d’ARANC 2025 » presentan su CONCIERTO DE OTOÑO:

esta vez damos la bienvenida al « DUO DES CIMES »

Dos jóvenes músicos de gran talento que ofrecen un programa variado de danzas del mundo y ritmos de baile.

L’événement Concert Le DUO des CIMES Aranc a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey