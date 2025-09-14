Concert Le Faouët
Concert Le Faouët dimanche 14 septembre 2025.
Le Faouët Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-14 17:00:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
2025-09-14
Organisé par l’association Avel Ar C’hoat, avec le groupe Cotton Phil’s, à la chapelle de Kergrist. 8€, gratuit moins de 12 ans. Réservation au 06 61 78 26 47. .
Le Faouët 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 78 26 47
