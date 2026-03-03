Concert Le gamelan en concert ! Kiosque du jardin public Montélimar

Concert Le gamelan en concert !

Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme

Début : 2026-04-04 16:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Dans le cadre du carnaval et après une semaine de résidence au conservatoire, Hélène Marseille et Lionel Malric, du Grand Chahut Collectif, proposent un concert autour du gamelan, instrumentarium venu de l’île de Bali en Indonésie.

Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Following a week-long residency at the Conservatoire, Hélène Marseille and Lionel Malric, from the Grand Chahut Collectif, present a concert featuring the gamelan, an instrument from the Indonesian island of Bali.

