Concert Le Grand Bal 4tet Estivales de Haute-Saintonge Salle des fêtes Saint-Léger

Saint-Léger

Concert Le Grand Bal 4tet Estivales de Haute-Saintonge

Salle des fêtes 1-14 rue du Grand Village Saint-Léger Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , concert gratuit par le groupe le grand Bal 4tet parc de la salle des fêtes à 20h30 à l’occasion de la fête communale.

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Salle des fêtes 1-14 rue du Grand Village Saint-Léger 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 91 63 contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival, free concert by the group le grand Bal 4tet in the village hall park at 8:30pm.

L’événement Concert Le Grand Bal 4tet Estivales de Haute-Saintonge Saint-Léger a été mis à jour le 2026-04-29 par CDC de Haute Saintonge