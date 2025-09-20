Concert « Le Gruppetto » Chapelle Saint-Marc Montagnac-Montpezat
Concert « Le Gruppetto » Chapelle Saint-Marc Montagnac-Montpezat samedi 20 septembre 2025.
Concert « Le Gruppetto » Samedi 20 septembre, 17h00 Chapelle Saint-Marc Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Concert « Le Gruppetto » à la Chapelle Saint-Marc
Chapelle Saint-Marc 3 Chemin Saint-Marc Forcalquier Montagnac-Montpezat 04500 Montagnac Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
Communication Forcalquier