Concert Le Hanouard
vendredi 26 septembre 2025
Concert
Eglise Le Hanouard Seine-Maritime
Début : 2025-09-26 18:30:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Festival Classique Albâtre Concert d’automne
Voyage en résonances à l’église du Hanouard à 18h30
Jean de Spengler Violoncelle / Fabrice Bez Accordéon
Bach, Schubert, de Falla, Bartok, Piazzolla
Plein tarif: 12€, Tarif réduit: 8€ (jeunes -28 ans, handicapés, demandeurs d’emploi)
Les places étant limitées à 100 dans l’église, la réservation est fortement recommandée.
Réservez dès maintenant: classique.albatre@gmail.com / 07.69.66.13.87 .
Eglise Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 66 13 87 classique.albatre@gmail.com
