Concert Le Hanouard

Festival Classique Albâtre Concert d’automne

Voyage en résonances à l’église du Hanouard à 18h30

Jean de Spengler Violoncelle / Fabrice Bez Accordéon

Bach, Schubert, de Falla, Bartok, Piazzolla

Plein tarif: 12€, Tarif réduit: 8€ (jeunes -28 ans, handicapés, demandeurs d’emploi)

Les places étant limitées à 100 dans l’église, la réservation est fortement recommandée.

Réservez dès maintenant: classique.albatre@gmail.com / 07.69.66.13.87 .

Eglise Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 66 13 87 classique.albatre@gmail.com

