CONCERT LE JARDIN IMAGINAIRE – Saint-Médard-la-Rochette, 24 mai 2025 19:00, Saint-Médard-la-Rochette.

CONCERT LE JARDIN IMAGINAIRE église de Saint-Médard-la-Rochette Saint-Médard-la-Rochette Creuse

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24 20:15:00

2025-05-24

Concert LE JARDIN IMAGINAIRE en duo

Création musicale autour du jardin et du végétal

« Un voix rare, un hymne à la nature et la musique »

Samuel Cattiau, chant (contre-ténor, baryton)

Ihab Radwan, oud et chant .

église de Saint-Médard-la-Rochette

Saint-Médard-la-Rochette 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 02 73 71 info@estrellamusic.fr

