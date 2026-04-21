Boussais

Concert Le Jazz bat la Campagne

Boussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre du festival le Jazz bat la camapapgne, un concert est proposé à la Chevrie à Boussais, autour de la musique de Jeff Beck avec Blow live session. Buvette et restauration sur place dès 19 h 30. Participation libre. .

Boussais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com

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English : Concert Le Jazz bat la Campagne

L’événement Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet