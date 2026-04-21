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Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais

Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais

Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais mercredi 13 mai 2026.

Ville : 79600 Boussais

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Boussais

Concert Le Jazz bat la Campagne

Boussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:30:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Dans le cadre du festival le Jazz bat la camapapgne, un concert est proposé à la Chevrie à Boussais, autour de la musique de Jeff Beck avec Blow live session. Buvette et restauration sur place dès 19 h 30. Participation libre.   .

Boussais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@lejazzbatlacampagne.com

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English : Concert Le Jazz bat la Campagne

L’événement Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet

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