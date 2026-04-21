Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais
Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais mercredi 13 mai 2026.
Boussais
Concert Le Jazz bat la Campagne
Boussais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre du festival le Jazz bat la camapapgne, un concert est proposé à la Chevrie à Boussais, autour de la musique de Jeff Beck avec Blow live session. Buvette et restauration sur place dès 19 h 30. Participation libre. .
Boussais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com
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English : Concert Le Jazz bat la Campagne
L’événement Concert Le Jazz bat la Campagne Boussais a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Airvaudais Val du Thouet
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