Concert Le Jazz Club Moulinois Jazz-Club Moulinois Moulins

Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Une carte d’adhésion vous sera créée à l’entrée.
Début : 2026-04-17 21:00:00
Les musiciens du Jazz Club Moulinois vont distiller du swing pur malt, des standards vieillis en fût, du blues enraciné et des improvisation pétillantes comme du champagne.
Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 22 67 11 contact@jazzclubmoulinois.fr
English :
The musicians of the Jazz Club Moulinois will be distilling pure malt swing, barrel-aged standards, deep-rooted blues and champagne-sparkling improvisation.
