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Concert le jeune choeur de l’oise Eglise Hélette

Concert le jeune choeur de l’oise Eglise Hélette

Concert le jeune choeur de l’oise Eglise Hélette mardi 21 avril 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : D245

Ville : 64640 Hélette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0

Hélette

Concert le jeune choeur de l’oise

Eglise D245 Hélette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Concert le jeune choeur de l’oise à l’église de Hélette.
Participation libre.   .

Eglise D245 Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Concert le jeune choeur de l’oise

L’événement Concert le jeune choeur de l’oise Hélette a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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