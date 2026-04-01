Concert le jeune choeur de l’oise Eglise Hélette
Concert le jeune choeur de l’oise Eglise Hélette mardi 21 avril 2026.
Hélette
Concert le jeune choeur de l’oise
Eglise D245 Hélette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Concert le jeune choeur de l’oise à l’église de Hélette.
Participation libre. .
Eglise D245 Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Concert le jeune choeur de l’oise
L’événement Concert le jeune choeur de l’oise Hélette a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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