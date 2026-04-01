Concert le jeune choeur de l’oise Eglise Hélette

Hélette

Concert le jeune choeur de l’oise

Eglise D245 Hélette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Concert le jeune choeur de l’oise à l’église de Hélette.

Participation libre. .

Eglise D245 Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Concert le jeune choeur de l’oise

L’événement Concert le jeune choeur de l’oise Hélette a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque