Concert Le John Fleming Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 6 mars 2026.
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 23:30:00
2026-03-06
Folk celtique et irlandais 4 musiciens et chanteurs proposent un répertoire de musiques traditionnelles de nord ouest de l’Europe en jouant une multitude d’instruments.
Restauration possible à partir de 19h. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
