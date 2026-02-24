Concert Le John Fleming Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Concert Le John Fleming

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 23:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Folk celtique et irlandais 4 musiciens et chanteurs proposent un répertoire de musiques traditionnelles de nord ouest de l’Europe en jouant une multitude d’instruments.

Restauration possible à partir de 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

English : Concert Le John Fleming

