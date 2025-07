Concert Le Marteau sans maître Festival Messiaen Place de l’Église La Grave

Concert Le Marteau sans maître Festival Messiaen

Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption La Grave Hautes-Alpes

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Tarif jeunes 20€

Jusqu’à 15 ans, tu paies ton âge de 0€ à 15€

Début : Vendredi 2025-07-25 21:00:00

Bruno Mantovani est un musicien polyvalent, chef d’orchestre ayant dirigé de prestigieuses phalanges en France ou à l’étranger et avant tout compositeur. C’est à lui que revient de diriger Le Marteau sans maître, œuvre phare de Boulez.

Place de l’Église Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 74 20 20 79

English :

Bruno Mantovani is a versatile musician, a conductor who has led prestigious orchestras in France and abroad, and above all a composer. He will be conducting Le Marteau sans maître, Boulez?s seminal work.

German :

Bruno Mantovani ist ein vielseitiger Musiker, ein Dirigent, der schon viele berühmte Orchester in Frankreich und im Ausland geleitet hat, und vor allem ein Komponist. Er dirigiert Boulez’ Hauptwerk Le Marteau sans maître.

Italiano :

Bruno Mantovani è un musicista versatile, un direttore d’orchestra che ha guidato prestigiose orchestre in Francia e all’estero, ma soprattutto un compositore. Dirigerà Le Marteau sans maître, opera simbolo di Boulez.

Espanol :

Bruno Mantovani es un músico polifacético, director de orquesta que ha dirigido prestigiosas orquestas en Francia y en el extranjero, y sobre todo compositor. Dirigirá Le Marteau sans maître, obra emblemática de Boulez.

