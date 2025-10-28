Concert Le Maxiphone Sauvage La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Concert Le Maxiphone Sauvage La baleine à bascule Piégut-Pluviers mardi 28 octobre 2025.

Concert Le Maxiphone Sauvage

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Baroque, Jazz, Trad. Petite restauration.

Baroque, Jazz, Trad. Petite restauration. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Concert Le Maxiphone Sauvage

Baroque, Jazz, Trad. light refreshments.

German : Concert Le Maxiphone Sauvage

Barock, Jazz, Trad. Kleine Restauration.

Italiano :

Barocco, Jazz, Trad. rinfresco leggero.

Espanol : Concert Le Maxiphone Sauvage

Barroco, Jazz, Trad. Refrescos ligeros.

L’événement Concert Le Maxiphone Sauvage Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2025-09-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin