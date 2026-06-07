Concert Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance

samedi 14 novembre 2026 · Salle des fêtes · Le Minihic-sur-Rance

Informations pratiques

Le Minihic-sur-Rance

Concert

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Concert organisé par le Comité des fêtes du Minihic-sur-Rance.

Détails à venir. .

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65

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English :

L’événement Concert Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme