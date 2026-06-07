AGENDA · Le Minihic-sur-Rance
Concert Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance
samedi 14 novembre 2026 · Salle des fêtes · Le Minihic-sur-Rance
Informations pratiques
Le Minihic-sur-Rance
Concert
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Concert organisé par le Comité des fêtes du Minihic-sur-Rance.
Détails à venir. .
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 34 67 12 65
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English :
L’événement Concert Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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