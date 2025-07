Concert Le monde magique de Chantal Goya Charleville-Mézières

Concert Le monde magique de Chantal Goya Charleville-Mézières mardi 9 décembre 2025.

Concert Le monde magique de Chantal Goya

Parc des expositions Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Spectacle de Noël avec Chantal Goya et tous ces personnages.Pour réserver, cliquez ici

Parc des expositions Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40

English :

Christmas show with Chantal Goya and all her characters to book, click here

German :

Weihnachtsshow mit Chantal Goya und all diesen Figuren.Um zu buchen, klicken Sie hier

Italiano :

Spettacolo di Natale con Chantal Goya e tutti i suoi personaggi per prenotare clicca qui

Espanol :

Espectáculo navideño con Chantal Goya y todos sus personajes para reservar haga clic aquí

L’événement Concert Le monde magique de Chantal Goya Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-07-04 par Ardennes Tourisme