Concert Le monde merveilleux des Nocturnes de F. Chopin Saint-Avold

Concert Le monde merveilleux des Nocturnes de F. Chopin

20 Rue des Anglais Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 16:45:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez découvrir ou redécouvrir les Nocturnes de Chopin à Saint-Avold !

Un concert exceptionnel vous est proposé avec la talentueuse Elisabeth Sombart, pianiste de renommée européenne. La présentation sera assurée par M. et Mme Adolphe.

Billetterie à l’Office de tourisme de Saint-Avold ou sur place.Tout public

20 .

20 Rue des Anglais Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19

English :

Discover or rediscover Chopin’s Nocturnes in Saint-Avold!

An exceptional concert featuring the talented Elisabeth Sombart, a pianist of European renown. The presentation will be given by Mr. and Mrs. Adolphe.

Tickets available at the Saint-Avold Tourist Office or on site.

