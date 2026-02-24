Concert Le monde merveilleux des Nocturnes de F. Chopin Saint-Avold
Concert Le monde merveilleux des Nocturnes de F. Chopin Saint-Avold dimanche 1 mars 2026.
Concert Le monde merveilleux des Nocturnes de F. Chopin
20 Rue des Anglais Saint-Avold Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 16:45:00
Venez découvrir ou redécouvrir les Nocturnes de Chopin à Saint-Avold !
Un concert exceptionnel vous est proposé avec la talentueuse Elisabeth Sombart, pianiste de renommée européenne. La présentation sera assurée par M. et Mme Adolphe.
Billetterie à l’Office de tourisme de Saint-Avold ou sur place.Tout public
20 Rue des Anglais Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19
English :
Discover or rediscover Chopin’s Nocturnes in Saint-Avold!
An exceptional concert featuring the talented Elisabeth Sombart, a pianist of European renown. The presentation will be given by Mr. and Mrs. Adolphe.
Tickets available at the Saint-Avold Tourist Office or on site.
