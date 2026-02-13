Concert Le motet dans l’Europe baroque Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg Aix-en-Provence

Concert Le motet dans l’Europe baroque

Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 18h. Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg 38 Cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21 2026-03-22

L’ensemble vocal & instrumental Les Offrandes Musicales réunit dans son nouveau programme cinq compositeurs européens qui se sont distingués à travers ce genre musical pendant la période baroque.

Le motet est l’une des formes les plus importantes de la musique polyphonique, en constante évolution, ce genre musical traverse toute l’histoire de la musique depuis leXIIIe siècle. .

Eglise Saint-Jean Baptiste du Faubourg 38 Cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The vocal & instrumental ensemble Les Offrandes Musicales brings together in its new program five European composers who distinguished themselves through this musical genre during the Baroque period.

