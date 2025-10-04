Concert Le Mythe de la Virilité à Méon Salle des fêtes Noyant-Villages

Concert Le Mythe de la Virilité à Méon

Salle des fêtes Méon Noyant-Villages Maine-et-Loire

Le Mythe de la Virilité est une épopée pour deux violoncellistes et un danseur, jouée par la compagnie angevine Ioul Musique, écrit à partir du livre d’Olivia Gazalé. . Il a pour but d’explorer l’image de l’identité masculine d’aujourd’hui. La danse d’un homme seul, coincé entre deux violoncellistes qui se font face. Eux rivalisent de notes et de rythmes, Lui devra trouver sa verticale. .

Salle des fêtes Méon Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 85 91 70 bibliotheque@noyant-villages.fr

