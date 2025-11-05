Concert Le Nouveau Choeur Argent-sur-Sauldre
Concert Le Nouveau Choeur
Eglise Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-05 20:00:00
Concert Le Nouveau Chœur, dirigé par Igor Mykhailevsky Chants du ciel et de la terre organisé par la Chorale Voix Si Voix La.
Chants orthodoxes et traditionnels ukrainiens.
Billetterie sur place. 12 .
Eglise Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 88 79 36 41
English :
Nouveau Ch?ur, directed by Igor Mykhailevsky. Ukrainian Orthodox and traditional songs.
German :
Neuer Ch?ur, geleitet von Igor Mykhailevsky. Orthodoxe und traditionelle ukrainische Lieder.
Italiano :
Nouveau Ch’ur, diretto da Igor Mykhailevsky. Canti ortodossi e tradizionali ucraini.
Espanol :
Nouveau Ch?ur, dirigido por Igor Mykhailevsky. Canciones ortodoxas y tradicionales ucranianas.
