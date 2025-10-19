CONCERT LE NOUVEAU CHOEUR Machecoul-Saint-Même

5 Rue Saint-Blaise Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-19

Un concert exceptionnel , pour la seconde année , le Nouveau Choeur , dirigé par Igor Mykhailevsky, viendra de Montpellier pour commencer sa tournée dans toute la France.

Merveilleux concert dont une partie des ventes permet de soutenir les artistes ukrainiens. .

5 Rue Saint-Blaise Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

