CONCERT LE NOUVEAU CHOEUR Machecoul-Saint-Même
5 Rue Saint-Blaise Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-19 16:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Un concert exceptionnel , pour la seconde année , le Nouveau Choeur , dirigé par Igor Mykhailevsky, viendra de Montpellier pour commencer sa tournée dans toute la France.
Merveilleux concert dont une partie des ventes permet de soutenir les artistes ukrainiens. .
5 Rue Saint-Blaise Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire
