Concert Le Parcours chanté Derrière la Mairie Nuaillé-d’Aunis

Concert Le Parcours chanté

Derrière la Mairie 13 basse rue Nuaillé-d’Aunis Charente-Maritime

Début : 2026-07-03 19:00:00

UNIO met en avant l’émotion brute de voix et l’expression corporelle. Les chanteuses explorent des répertoires régionaux et internationaux, donnant vie à des récits parfois drôles ou surprenants qui font dialoguer le passé avec notre époque.

+33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr

English :

UNIO focuses on raw vocal emotion and physical expression. The singers explore regional and international repertoires, bringing to life sometimes amusing or surprising tales that bring the past into dialogue with our own times.

