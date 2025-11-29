Concert Le père Noël est un rockeur Sedan

Chop & Rock 62, avenue Philippoteaux Sedan Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Remisez au clou les chromos Elvis. Bananes, blousons et tutti Billy. Les stylisés Spunyboys pratiquent un rock aussi sincère qu’effréné, référencé et frais. Preuve d’une sagacité à propager un son féroce et irradiant, ces fringants messieurs le portent aujourd’hui au-delà des frontières de leurs Hauts-de-France natals.L’association Sapristi!! et le Chop N’Rock s’associent pour ce concert caritatif de collecte de jouets à destination des associations d’aide aux enfants.L’entrée sera payante par le biais d’un cadeau d’une valeur de 8€ minimum sur présentation du ticket de caisse.1 cadeau = 1 entrée pour 1 personne
Chop & Rock 62, avenue Philippoteaux Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 49 95 89 69 

Hock the Elvis chromos. Bananas, jackets and tutti Billy. The stylish Spunyboys play a rock as sincere as it is unbridled, referenced and fresh. Proof of their sagacity in propagating a ferocious, radiant sound, these dashing gentlemen are now taking it beyond the borders of their native Hauts-de-France.The Sapristi! association and Chop N’Rock are joining forces for this charity concert to collect toys for children’s charities.Admission will be paid via a gift of a minimum value of 8? on presentation of the sales receipt.1 gift = 1 admission for 1 person

