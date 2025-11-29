Concert Le père Noël est un rockeur Sedan

Concert Le père Noël est un rockeur

Chop & Rock 62, avenue Philippoteaux Sedan Ardennes

Remisez au clou les chromos Elvis. Bananes, blousons et tutti Billy. Les stylisés Spunyboys pratiquent un rock aussi sincère qu’effréné, référencé et frais. Preuve d’une sagacité à propager un son féroce et irradiant, ces fringants messieurs le portent aujourd’hui au-delà des frontières de leurs Hauts-de-France natals.L’association Sapristi!! et le Chop N’Rock s’associent pour ce concert caritatif de collecte de jouets à destination des associations d’aide aux enfants.L’entrée sera payante par le biais d’un cadeau d’une valeur de 8€ minimum sur présentation du ticket de caisse.1 cadeau = 1 entrée pour 1 personne

Chop & Rock 62, avenue Philippoteaux Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 49 95 89 69

English :

Hock the Elvis chromos. Bananas, jackets and tutti Billy. The stylish Spunyboys play a rock as sincere as it is unbridled, referenced and fresh. Proof of their sagacity in propagating a ferocious, radiant sound, these dashing gentlemen are now taking it beyond the borders of their native Hauts-de-France.The Sapristi! association and Chop N’Rock are joining forces for this charity concert to collect toys for children’s charities.Admission will be paid via a gift of a minimum value of 8? on presentation of the sales receipt.1 gift = 1 admission for 1 person

